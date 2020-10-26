Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı?
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Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı?

26.10.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:55
Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı?

TRT 1'in geniş yankı uyandıran dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yeni bölümü ve fragmanı ile merak konusu olan Uyanış: Büyük Selçuklu hakkında Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı, saat kaçta, ne zaman merak edildi.

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu yayın tarihi: Her Pazartesi - 20.00

Uyanış: Büyük Selçuklu saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yeni bölümü ile ekrana gelecek.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ VE FRAGMANI NASIL İZLENİR?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU FRAGMANI İZLEME LİNKİ

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

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