Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

08.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:43
Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Beykoz ve Riva bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle bu çevrede yapılıyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de başlıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Sultan Melikşah : Buğra Gülsoy

Terken Hatun : Hatice Şendil

Hasan Sabbah : Gürkan Uygun

Ahmed Sencer : Ekin Koç

Turna Hatun : Sevda Erginci

Nizâmülmülk : Mehmet Özgür

Zübeyde Hatun : Sezin Akbaşoğulları

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