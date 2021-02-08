Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Ekranların sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Beykoz ve Riva bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle bu çevrede yapılıyor.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de başlıyor.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU
Sultan Melikşah : Buğra Gülsoy
Terken Hatun : Hatice Şendil
Hasan Sabbah : Gürkan Uygun
Ahmed Sencer : Ekin Koç
Turna Hatun : Sevda Erginci
Nizâmülmülk : Mehmet Özgür
Zübeyde Hatun : Sezin Akbaşoğulları