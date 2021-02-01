Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok, geç mi başlayacak? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 18. bölüm ile TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok, ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Uyanış: Büyük Selçuklu 1 Şubat Pazartesi günü geç başlayınca merak konusu oldu. Peki Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yayınlanacak mı? Yeni bölümü ne zaman?

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu normalde 1 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktı. Fakat şuanda TRT 1 Tanıtım Gecesi programı olduğu için Uyanış:Büyük Selçuklu geç başlayacaktır.

TRT 1 TANITIM GECESİ NEDİR?

TRT 1'de geçtiğimiz dakikalarda tanıtım gecesi programı vardı. Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı TRT 1 Tanıtım Gecesi programı bitti. Şuanda Uyanış: Büyük Selçuklu programının başlaması bekleniyor.