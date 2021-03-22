Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış Büyük Selçuklu hangi kanalda?

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi gün, hangi kanalda? 22 MARTUyanış Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm canlı izle! İşte ayrıntılar...

TRT ekranlarını sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölümü ile 15 Mart günü izleyicisi ile buluştu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı yayınlanmadı mı? Bu hafta Uyanış Büyük Selçuklu yok mu? Uyanış Büyük Selçuklu neden yok?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Uyanış Büyük Selçuklu her Pazartesi TRT ekranlarında. 22 Mart Pazartesi günü yayınlanmayacak. Koronavirüs sebebiyle 1 haftalık müsaade istediklerini dizinin yapımcısı Emre Konuk dile getirdi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna'nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?

Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş'i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş'in gizlediği okçular Melikşah'ı vuracak mıdır?

Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas'ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş'in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya'yı Sencer'den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş'in suçunu ispatlayabilmek için Tomas'ı alıkoymayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'a hâkim olmak isteyen Sabbah'ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk'ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk'ün Faysal'a cevabı ne olacaktır?

Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu'yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali'nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah'ın İslam Dünyası'ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?