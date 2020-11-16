Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman izle
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Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman izle

16.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:23
Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman izle

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri ile TRT'de izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT1 ekranlarında sevenleri karşısına çıkan Uyanış: Büyük Selçuklu, yeni bölümü 2 16 Kasım Pazartesi akşamı 20.00'de yayınlanacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman izle

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman izle

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk.

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