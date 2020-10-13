Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?
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Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

13.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:47
Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

3. bölüm ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi çekiyor. Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölümünde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı izle!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Her pazartesi saat 20.00 'da TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Uyanış Büyük Selçuklu dizis 3. bölümünde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sultan Melikşah'ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer'i gizli bir yerde buluşturmuştur. Melikşah, Nizamülmülk'ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır?

Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer'in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır? Sencer, Batınilerin Selçuklu'yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun'a açacak mıdır?

Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi'nin kapısını çalacaktır?

Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah'a yaklaşarak Terken'in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.

Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy,

Ekin Koç,

Hatice Şendil,

Mehmet Özgür,

Sevda Erginci,

Leyla Lydia Tuğutlu,

Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

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