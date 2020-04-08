UYANINCA EŞİNE NOT YAZAN KORONAVİRÜS HASTASI MÜZİSYEN: RABBİM HAYATA DÖNMEME İZİN VERDİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› UYANINCA EŞİNE NOT YAZAN KORONAVİRÜS HASTASI MÜZİSYEN: RABBİM HAYATA DÖNMEME İZİN VERDİ - Haberler
Güncel

UYANINCA EŞİNE NOT YAZAN KORONAVİRÜS HASTASI MÜZİSYEN: RABBİM HAYATA DÖNMEME İZİN VERDİ

KORONAVİRÜS tedavisi için hastaneye kaldırılan ve 12 gün yoğun bakımda kalan müzisyen, yoğun bakımdan çıkarılacağı zaman doktorların eşine iletmesi için bir not yazmıştı.

08.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:50
UYANINCA EŞİNE NOT YAZAN KORONAVİRÜS HASTASI MÜZİSYEN: RABBİM HAYATA DÖNMEME İZİN VERDİ
KORONAVİRÜS  tedavisi için hastaneye kaldırılan ve 12 gün yoğun bakımda kalan müzisyen, yoğun bakımdan çıkarılacağı zaman doktorların eşine iletmesi için bir not yazmıştı. Notta 'eşim meraktan ölmüştür' diyen müzisyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim tekrar hayata dönmeme izin verdi. Yoğun bakımdan çıktım. Herkesi çok seviyorumö yazdı. Prof. Dr. Yalım Diken ise, "Tedavisi oldukça başarılı geçti. Yoğun bakımdan taburcu etmeden önce eşinin kendisiyle ilgili bilgi edinmesi için not göndermişti. İnsan hikayesi olarak hoş bir hikaye, bunlar insanları mutlu ediyor" dedi.

"RABBİM TEKRAR HAYATA DÖNMEME İZİN VERDİ"

Birçok ünlü ismin orkestrasında şeflik yapmış, kendi müzik grubu ile  albümler de  çıkarmış olan 41 yaşındaki müzisyen, yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla 12 gün önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs tedavisine alınan müzisyen, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Zamanla iyileşen müzisyen, yoğun bakımdan çıkarılacağı zaman henüz konuşmakta güçlük çektiği için eşi için bir not yazdı. Notta,  "Eşim meraktan ölmüştür, yarın ya da öbür gün servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum" diyen müzisyen  dün gece de sosyal medya hesabından da yoğun bakımdan çıktığını duyuran bir yazı paylaştı.

Herkesi çok sevdiğini söyleyen müzisyen paylaşımında, "Arayan, soran, dua buyuran herkesten Allah razı olsun. Rabbim tekrar hayata dönmeme izin verdi. Yoğun bakımdan çıktım. Şimdi servis katında bakıma alındım. İnşallah dualarınızla burayı da atlatacağız. Herkesi çok seviyorum. Rabbim beraatini alanlardan eylesin" yazdı.

Müzisyenin koronavirüs tedavisi ile ilgilenen doktoru İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen  "Öncelikle hastanın müzisyen olduğunu bilmiyorduk. Ağır solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ünitemize yatmıştı. Bundan 12 gün önce ciddi solunum yetersizliği, Covid-19 nedeniyle entübe olarak yoğun bakım ünitemize aldık. Tedavisi oldukça başarılı geçti. 7 gün kadar ventilatöre bağlı olarak kaldı ama ondan sonra ayırdık ve dün yoğun bakım ünitesinden taburcu ettik. Taburcu etmeden önce eşinin kendisiyle ilgili bilgi edinmesi için not göndermişti. Sanıyorum o ilgi çekti. Bu şekilde olumlu giden bir vakaydı" dedi.

"İNSAN HİKAYESİ OLARAK HOŞ BİR HİKAYE"Koronavirüs salgını sürecinde ziyaretler yasaklandığı için hem hastaların hem de yakınlarının zor zamanlar geçirdiğini ve böyle olayların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Dikmen, şöyle konuştu: "12 gün yoğun bakımda kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam, yoğun bakımdan çıkmadan bir gün önce notu yazmış. Asistan arkadaşlarım bana ilettiler. İnsan hikayesi olarak hoş bir hikaye ama yoğun bakımlarda bunlar zaman zaman yaşanıyor. Tabii şimdi zor bir dönemden geçiyoruz. Aslında hastalarımız yoğun bakımlarda yakınlarıyla görüşür ama bu Covid-19 salgını nedeniyle ziyaretler yasaklandığı için hem yakınları hem hastalar gerçekten zor günlerden geçiyorlar. Hastamız için de aslında taburcu oldu denemez, servise çıktı. Hastaneden taburcu olmuş değil ve eşiyle de daha bir süre görüşemeyecek. En azından test sonuçları negatifleşinceye kadar ya da hastaneden çıkıncaya kadar görüşemeyecek diye tahmin ediyorum. Bu hastalar televizyonlarda rakam olarak geçiyorlar ama aslında hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bunlarla da bizler karşılaşmak durumunda kalıyoruz. Öncelikle yoğun bakım ekibim için şunu söyleyebilirim ki, ekibim çok motive. Artı motivasyona ihtiyaçları olduğunu zannetmiyorum ama bunlar insanları mutlu ediyor" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------Prof. Dr. Yalım Dikmen ile röp.-Müzisyenin sosyal medyada yazdığı paylaşım-Müzisyenin eşine yazdığı not-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi Haberler
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Boris Johnson Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Müge Anlı Serdar Ortaç Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Patlama Antalya
Şu an buradasınız: UYANINCA EŞİNE NOT YAZAN KORONAVİRÜS HASTASI MÜZİSYEN: RABBİM HAYATA DÖNMEME İZİN VERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 15:05:06. #1.14#
title