Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı

Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı

ABD’nin Dallas şehrindeki Metodist Tıp Merkezi’nde gerçekleşen beyin ameliyatı, 45 dakika boyunca Facebook uygulamasından canlı yayınlandı.

31.10.2019 15:22
Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı

Ameliyat masasına uzandı; kendisine gösterilen resim ve sayıların ne olduğunu söylemeye başladı. Muz, kelebek, kaplumbağa, iki.


Bu sırada doktorlar 25 yaşındaki Jenna Schardt'ın beyninde konuşmasına engel olan bir kan damarı kütlesini çıkarmaya çalışıyordu. Ameliyat sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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