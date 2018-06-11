Uyanık Kargalar Hazıra Kondu

Sivas'ta tarlaların sürülmesini fırsat bilen zeki kargalar ilginç görüntüler oluşturdu.

Hayvanlar aleminde en zeki hayvanlar arasında gösterilen kargaların Sivas'ta kolay yoldan beslenmek için buldukları yöntem dikkat çekti. Toprak altında kalan böcek ve solucan türü besinlere ulaşmak için tarlayı süren traktörün ardına takılan kargalar, ilginç bir görüntü alıştırdı. Hazıra konan kargalar, traktörün altından topraktan çıkan besinleri kolaylıkla avladı.

Traktörüyle tarlasını kazan Mete Yılmaz, kargaların zeki hayvanlar olduğunu belirterek, "Kargalar zeki hayvanlar. Bu şekilde çok daha kolay bir şekilde besine ulaşabiliyorlar. Onlar da kendi rızkını yiyor" dedi. - SİVAS