Uyandığında Yanı Başında 1 Metrelik Piton Yılanı Buldu

Uyandığında Yanı Başında 1 Metrelik Piton Yılanı Buldu

İngiliz kadın, Londra'daki evinde uyandığında yatağında 1 metrelik piton yılanını görünce hayatının kabusunu yaşadı. Yetkililer yılanın, sıcak havalar yüzünden sahibinin yanından kaçmış olabileceğini düşünüyor.

Uyandığında Yanı Başında 1 Metrelik Piton Yılanı Buldu

Londra'nın batısındaki Kensington'da yaşayan kadın, yatağında yaklaşık bir metrelik piton yılanıyla uyandı. Yataktan sıçrayarak odasından kaçan kadın, Hayvanları Koruma Derneği'ni (RSPCA) arayarak yardım istedi.

ÖNCE BULUNAMADI, ERTESİ GÜN ORTAYA ÇIKTI

Geçen hafta yaşanan olayda; eve gelen yetkililer, yılanı bulamayarak evden ayrıldı. Ertesi gün de aynı evin koridorunda beliren yılan, tekrar çağrılan görevliler tarafından yakalandı.

SICAK HAVALAR YÜZÜNDEN

Kraliyet pitonu olduğu belirtilen sürüngenin, birisinin evcil hayvanı olduğu ve kaçtığı belirlendi. Hayvan korumaya alınırken, yetkililer sıcak havalarda sürüngenlerin harekete geçtiğini belirterek uyarıda bulundu.

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YORUMLAR (6)

  • DÜRBÜNLÜ:
    Müslüman ölüp mezara konuldugunda ilahi bir ikram olarak cennet bahçelerinden bir bahçeye yerleştirilecek orada çok konforlu bir hayat yaşayacak.Kafir öldügünde ise cehennem çukurlarından bir çukura yerleştirlecek orada onun arkadaşı yılanlar çıyanlar ve korkunç varlıklar olacak.acılarla dolu bir hayat kafirleri bekliyor.Müslümanlıgımızı dört dörtlük yaşayalım ve aslaa suç günah ve haram işlemeyelim dosdoğru olalım.
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