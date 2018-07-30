Uyandığında Yanı Başında 1 Metrelik Piton Yılanı Buldu
İngiliz kadın, Londra'daki evinde uyandığında yatağında 1 metrelik piton yılanını görünce hayatının kabusunu yaşadı. Yetkililer yılanın, sıcak havalar yüzünden sahibinin yanından kaçmış olabileceğini düşünüyor.
Londra'nın batısındaki Kensington'da yaşayan kadın, yatağında yaklaşık bir metrelik piton yılanıyla uyandı. Yataktan sıçrayarak odasından kaçan kadın, Hayvanları Koruma Derneği'ni (RSPCA) arayarak yardım istedi.
ÖNCE BULUNAMADI, ERTESİ GÜN ORTAYA ÇIKTI
Geçen hafta yaşanan olayda; eve gelen yetkililer, yılanı bulamayarak evden ayrıldı. Ertesi gün de aynı evin koridorunda beliren yılan, tekrar çağrılan görevliler tarafından yakalandı.
SICAK HAVALAR YÜZÜNDEN
Kraliyet pitonu olduğu belirtilen sürüngenin, birisinin evcil hayvanı olduğu ve kaçtığı belirlendi. Hayvan korumaya alınırken, yetkililer sıcak havalarda sürüngenlerin harekete geçtiğini belirterek uyarıda bulundu.
YORUMLAR (6)
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Allah izin vermezse yılan bile olsa zarar veremez..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Müslüman ölüp mezara konuldugunda ilahi bir ikram olarak cennet bahçelerinden bir bahçeye yerleştirilecek orada çok konforlu bir hayat yaşayacak.Kafir öldügünde ise cehennem çukurlarından bir çukura yerleştirlecek orada onun arkadaşı yılanlar çıyanlar ve korkunç varlıklar olacak.acılarla dolu bir hayat kafirleri bekliyor.Müslümanlıgımızı dört dörtlük yaşayalım ve aslaa suç günah ve haram işlemeyelim dosdoğru olalım.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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AREFİN YILANIDIR OCevap Yaz 3 Yayından KaldırANDSMERO: economist Reklamın iyisi kötüsü olmaz haberler hep reklam dolu zaten1 Yayından KaldırZOOLOG: Piton zehirsizdir boğarak öldürürürTüm 6 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır