Uyandığında Yanı Başında 1 Metrelik Piton Yılanı Buldu

Londra'nın batısındaki Kensington'da yaşayan kadın, yatağında yaklaşık bir metrelik piton yılanıyla uyandı. Yataktan sıçrayarak odasından kaçan kadın, Hayvanları Koruma Derneği'ni (RSPCA) arayarak yardım istedi.

ÖNCE BULUNAMADI, ERTESİ GÜN ORTAYA ÇIKTI

Geçen hafta yaşanan olayda; eve gelen yetkililer, yılanı bulamayarak evden ayrıldı. Ertesi gün de aynı evin koridorunda beliren yılan, tekrar çağrılan görevliler tarafından yakalandı.

SICAK HAVALAR YÜZÜNDEN

Kraliyet pitonu olduğu belirtilen sürüngenin, birisinin evcil hayvanı olduğu ve kaçtığı belirlendi. Hayvan korumaya alınırken, yetkililer sıcak havalarda sürüngenlerin harekete geçtiğini belirterek uyarıda bulundu.