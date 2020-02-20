"Uyan" adlı oyun Amasya'da sahnelendi
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"Uyan" adlı oyun Amasya'da sahnelendi

Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Amasya'da "Uyan" adlı oyun sahnelendi.

20.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:34

Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından 'da "Uyan" adlı oyun sahnelendi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eseri Mesnevi'deki seçme hikayelerle çıkılan zor ve meşakkatli yolculuğu konu alan oyun, Belediye Kültür Merkezi'nde vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Şefik Can'ın çevirdiği, Yaşar Özboz'un sahneye koyduğu oyunda rol alan oyuncuların performansı beğeni gördü.

Oyunu, Amasya Valisi Osman Varol, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA
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