Uwp Uygulamalarına Yeni Yetenek!

Windows 10'un Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamalarını sıkça kullanıyorsanız, sizi sevindirecek bazı haberler var. Microsoft, Windows 10 sürüm 1803'ten itibaren geliştiricilerin UWP uygulamalarının birden fazla örneğini çalıştırmayı isteğe bağlı olarak destekleyebileceğini duyurdu.

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Windows 10'un önceki sürümlerinde herhangi bir UWP uygulamasının sadece bir örneğini çalıştırabiliyordunuz. Sürüm 1803 ile birlikte çoklu-örnek desteğine sahip uygulamalar, yeni bir işlem olarak başlatılabilecekler.

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Microsoft, geliştiricilerin bu özelliği uygulamalarına nasıl ekleyebileceklerini birkaç örnek kodla gösterdi. Yeni işlev, geliştiricilerin bu yeni örnekleri kişiselleştirmesine de olanak tanıyor. Örneğin yeni bir örnekte daha önce açılmış olan bir dosyayı açarsanız, kullanıcıyı ilgili örneğe yönlendirebiliyorsunuz.

İlginç olan ise bu özelliğin Hesap Makinesi uygulamasında uzun süredir bulunması. Ancak işlev, Microsoft dışındaki firmalara pek görünür değildi. Firma, çoklu-örnek işlevlerinin yapı 17074'ten bu yana Insider Preview yapılarında bulunduğunu, ancak proje şablonlarının yeni sunulmaya başlandığını söylüyor.

Microsoft, bu işlevin ses çalan uygulamalarda desteklenmediğinin ve sadece masaüstü ve IoT (nesneler interneti) projelerinde desteklendiğinin altını çiziyor.