ÜVEY TORUNUNU TACİZDEN YARGILANAN DEDEYE 5 YIL 2 AY HAPİS

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02

BAĞCILAR'da 2017 yılında 10 yaşındaki üvey torunu E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 75 yaşındaki N.S.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 5. duruşmaya tutuksuz sanık N.S., şikayetçi aile ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen katılan vekili Avukat Seren Çiçek, önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını istiyoruzö dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Kübra Yücel ise "Sanığın eylemleri ani hareket olarak değil, ısrarlı hareketlerle gerçekleşmiştir. Sarkıntılık düzeyini aşan kastın yoğunluğu dikkate alınarak cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep ederiz.ö diye konuştu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

Mağdure E.Ç.'nin avukatı Mesut Saraç mahkemeye sunduğu ayrıntılı dilekçenin dikkate alınması gerektiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları da sanığın beraat etmesini istedi. Son sözü sorulan sanık N.S. "Ben suçlamayı kabul etmiyorum.ö şeklinde cevap verdi.

5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDIMahkeme, "Çocuğun cinsel istismarıö suçundan sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması kararını verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Çocuk İzleme Merkezi'nde mağdure E.Ç.'nin ifadesinin alındığı ve E.Ç.'nin ifadesinde dedesi N.S. tarafından istismara uğradığını söylediği belirtildi. İddianamede sanık N.S.'nin "Zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarıö suçundan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteniyordu.

Kaynak: DHA

- İstanbul