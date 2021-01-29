Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen kız bebek doğurdu
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Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen kız bebek doğurdu

29.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:42
Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen kız bebek doğurdu

Rusya'da eski eşinin oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35) kız çocuğu dünyaya getirdi.

Rusya'da eski eşinin oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35) kız çocuğu dünyaya getirdi. Tepkilere aldırış etmeyen çift, kız çocuklarına kavuştukları anı sosyal medyadan paylaştı.

Rusya'da sosyal medya fenomeni olan Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı. Balmasheva, eşi Alexey'in ilk eşinden olan oğlu Vladimir ile ilişki yaşayarak hamile kaldığını duyurmuştu. Ünlü Rus fenomen Balmasheva bugün üvey oğlundan olan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balmasheva tepkilere rağmen kullacılarına doğum yaptığını duyurdu. 20 yaşındaki üvey oğlu Vladimir ise çocuğunu kucağına alarak," Çok mutlu bir an" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Rusya'da birç çok kişi sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva'nın üvey oğlundan hamile kalması olayına tepki göstermişti. 35 yaşındaki Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği kocasından boşanmış ve kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla aşk yaşadığını açıklamıştı. Geçmişte çok kilolu olan ve zayıflama sürecini Instagram'dan paylaşan kadın kısa sürede 400 binin üzerinde takipçi toplamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HULİSİ: Farkli bisemi beklenirki natasalardan
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