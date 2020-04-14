Üvey oğlunun silahlı saldırısına uğrayan baba ile oğlu hastanelik oldu Üvey oğlunun silahlı saldırısına uğrayan baba ile oğlu hastanelik oldu Samsun'da üvey oğlunun pompalı tüfekli saldırısına uğrayan baba ile oğlu hastanelik oldu.

Üvey oğlunun silahlı saldırısına uğrayan baba ile oğlu hastanelik oldu SAMSUN - Samsun'da üvey oğlunun pompalı tüfekli saldırısına uğrayan baba ile oğlu hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Y.ve oğlu Dursun Y.üvey oğlu 25 yaşlarındaki B.D.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yaralanan Muzaffer Y., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu Dursun Y. ise yine ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Dursun Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba-oğul hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.D. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA