Üvey oğlunu döven baba tutuklandı
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Üvey oğlunu döven baba tutuklandı

Üvey oğlunu döven baba tutuklandı
06.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:35

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde üvey oğlunu 3 yıl boyunca sürekli olarak döven N.A. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde üvey oğlunu 3 yıl boyunca sürekli olarak döven N.A. tutuklandı.

Olay, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, üvey oğluna sürekli olarak şiddet uyguladığı belirtilen N.A., dün akşam yine üvey oğlunu şiddetli bir şekilde dövdü. Apartmanda çocuk sesleri ve çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde sigara yanıkları oluşan, saçı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan çocukla karşılaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Minik çocuk 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinde şiddete maruz kalan S.Y.'nin üzerinde çok sayıda morluk, sigara yanığı ve çeşitli yaralar tespit edildi.

Öte yandan, üvey baba N.A. ve 2 çocuk annesi eşi S.D.A. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan N.A. tutuklanırken, anne S.D.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: Elleri kırılsın inşallah. Bu mübarek günde diyebileceğim ve dileyebileceğim tek şey bu. Buna göz yuman anneyede yazıklar olsun..
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