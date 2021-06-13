Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı
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Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı Adana'da 17 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üvey babası Murat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.K. üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat D.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı
Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı
Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı
Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı - Haberler
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