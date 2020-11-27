Üvey kızına cinsel istismara 19 yıl 7 ay hapis cezası
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Üvey kızına cinsel istismara 19 yıl 7 ay hapis cezası

27.11.2020 20:28 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:32
Üvey kızına cinsel istismara 19 yıl 7 ay hapis cezası

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde üvey kızı F.Ö.'ye (14) iki yıl önce mısır tarlasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Bayır (36), 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde üvey kızı F.Ö.'ye (14) iki yıl önce mısır tarlasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Bayır (36), 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Hasan Bayır tutuklu bulunduğu Burdur Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya Hasan Bayır'ın avukatı, mağdur çocuğun ailesi ve avukatı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Mağdur çocuk F.Ö. ise duruşmada yer almadı.

Son sözü sorulan sanık Hasan Bayır suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti. Bayır, "İşlemediğim bir suçun cezasını yatmaktayım. İftiraya uğradım. Suçsuz yere buradayım. Mahkemeden talep etmiş olduğum sinyal takipleri talebim reddedilmiştir. Bunlar istenseydi suçsuz olduğum ortaya çıkacaktı. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.F.Ö.'nün annesi G.B. ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bayır'ı 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme çıkışında konuşan F.Ö.'nün annesi G.B., "Aylardır çektiğimiz acının tarifi yok. Adalet yerini buldu. Avukatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Burdur yapılanma sorumlusu Esra Ergon ise "Mutluyuz, umutluyuz bu kararın Türkiye'deki tüm ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerine örnek olması dileklerimizle UCİM olarak tüm çocukların yanında olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyoruz. Çocuklar konuşun biz sizi duyarız" dedi.

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Üvey kızına cinsel istismara 19 yıl 7 ay hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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