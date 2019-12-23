Üvey kızına cinsel istismar sanığından tahliye talebi

23.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:15

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde 12 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunmakla suçlanan H.B. (35), tutuklu yargılandığı davada suçlamaları kabul etmedi ve tahliye istedi. Ertelenen duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Antalya Temsilciliği üyeleri, "Davanın sonuna kadar takipçisiyiz" açıklaması yaptı.

Karamanlı ilçesinde oturan F.Ö., geçen şubat ayında rehber öğretmenine, geçen yıl haziran ayında üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan üvey baba H.B., sorgusunun ardından tutuklandı. Olay tarihinde 12 yaşında olan F.Ö., pedagog ve rehber öğretmen huzurunda alınan ifadesinde, H.B.'nin kullandığı motosikletle mısır tarlasına gittiklerini, burada üvey babasının kendisini yanına çağırdığını ve kucağına oturttuğunu, kalkmak istemesi üzerine de sanığın kendisini cep telefonundaki mesaj uygulaması üzerinden konuştuğu erkek arkadaşını annesine söylemekle tehdit ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Bağırmaya başladığında da H.B.'nin ağzını kapatarak, "Seni bu mısır tarlasına gömerim, kimse seni bulamaz, sesini çıkartma" diyerek, tişörtünü de çıkarttığını söyledi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan H.B. iddiaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. F.Ö.'nün annesi G.B. de sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve mağdur kızın Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ek ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.Davaya müdahil olarak katılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Antalya Temsilciliği üyeleri duruşma sonrası Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ellerinde 'İstismar felakettir, sessiz kalma', 'Saklama ihbar et', 'Tacizi affetme, vicdanını kirletme' yazılı dövizler taşıyan dernek üyeleri adına konuşan dernek avukatı Neslihan Çil, "Davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Bu davada çocuğumuzun ve ailemizin yanındayız. Çocuklar bizim vatanımız. Onlara sahip çıkalım" dedi.UCİM gönüllüsü Gönül Gündoğdu da dernek olarak Türkiye genelinde istismara uğramış çocukların yanında olduklarını kaydederek, "Bu istismar olumsuzluklarını yok edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Dernek olarak çocuklara, ailelere, öğretmenlere verdiğimiz istismar önleme eğitimleriyle çocukları eğitiyor, ebeveynleri bilinçlendiriyoruz. Dernek olarak hiçbir zaman pes etmeyeceğiz, ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dernek üyeleri 'Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak' sloganı attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: DHA