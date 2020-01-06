Üvey kardeşlerin kavgasında 1 kişi öldü

06.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:28

Adıyaman'da üvey kardeşler arasında önceki günlerde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde üvey kardeşler arasında önceki günlerde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen kavgada, Veysel Karakuş, Ramazan Karakuş, Abdurrahman Karakuş ve Mahmut Karakuş bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Karakuş, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Karakuş'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA