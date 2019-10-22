Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

22.10.2019 11:21

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, üvey kardeşi Ali Ekber Aslan'ı (40) berberde tıraş olurken pompalı tüfekle vurarak, yaralayan Yüksel Kerim Sargın, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık durumu kritik olan Aslan'ın hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Eskiizmir Caddesi'nde bulunan berberde meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan, iddiaya göre, dün tartıştıktan sonra ayrıldı. Sargın, tartışma sonrası Aslan'ın tıraş olduğu berbere gitti. Sargın, pompalı tüfekle Aslan'a 2 el ateş etti. Vücuduna ve bacağına saçmaların isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Sargın ise dükkandan kaçtı. Olay yerine ise ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Aslan'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay sonrası taksiyle kaçtığı belirlenen Sargın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık durumu kritik olan Ali Ekber Aslan'ın halen hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

KAÇMA ANI KAMERADAÖte yandan Yüksel Kerim Sargın'ın, üvey kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, berbere tüfekle gelip, ateş açan Sargın'ın, olay yerinden uzaklaştığı ve çevredekilerin de panikle sağa sola kaçıştığı anlar yer aldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, taksiye binerek, olay yerinden kaçan Sargın'ın, Karabağlar'da saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Sargın'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Yüksel Kerim Sargın'ın, adliyeye sevk edileceği belirtildi.