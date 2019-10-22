Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (2)

22.10.2019 12:28

KURTARILAMADI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi Yüksel Kerim Sargın'ın berberde tıraş olurken, pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladığı Ali Ekber Aslan (40), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA