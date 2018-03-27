Üvey Kardeşin Hamile Ablasını Gasp Ettiği İddiası
Antalya'da, market işleten hamile ablası Yadigar D'yi jiletle yaralayıp gasp ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Antalya'da, market işleten hamile ablası Yadigar D'yi jiletle yaralayıp gasp ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde, şüpheli Celal D. (25) üvey ablası Yadigar D'nin işlettiği markete gelerek kasadaki paraları istedi.
Ablasının olumsuz cevap vermesi üzerine zanlı, hamile olduğu öğrenilen Yadigar D'yi jiletle yaralayıp kasadaki paraları alarak kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Parmağından yaralanan Yadigar D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.