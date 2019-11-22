Üvey çocuklarına evde sütyensiz görünen kadın cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyor

22.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:04

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir kadın kendi evinde üvey çocuklarına sütyensiz göründüğü için cinsel tacizle suçlanıyor. Kadın ise garajda eşiyle çalışırken elbiselerinin tozlanmaması için üstünü çıkardığını savunuyor. Mahkemeye taşınan olayda kadın cinsel tacizden 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.



ABD'de ilginç bir cinsel taciz davası yaşanıyor. Utah'ta bir kadına iki üvey çocuğu kendi evinde kadını sütyensiz gördüğü için cinsel taciz davası açtı. İddia ise Colorado eyaletinde üstsüz olmanın yasaklanmasına karşı gelmek. Euronews.com'da Görüntüle