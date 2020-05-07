Üvey babasının işkencesi sonrası korumaya alınan çocuk, uzmanları duygulandırdı
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Üvey babasının işkencesi sonrası korumaya alınan çocuk, uzmanları duygulandırdı

Üvey babasının işkencesi sonrası korumaya alınan çocuk, uzmanları duygulandırdı
07.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:16

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, üvey babası Ramazan Aydın'ın işkence ettiği S.Y.A.'ya (8), koruma altına alındığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde kalmak istediğini söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, üvey babası Ramazan Aydın'ın işkence ettiği S.Y.A.'ya (8), koruma altına alındığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde kalmak istediğini söyledi. Uzmanların psikolojik tedavi uygularken duygusal anlar yaşadığı çocuk, "Burada kalmak istiyorum.  Arkadaş edinmek istiyorum" dedi. Tutuklanan Aydın, işkence yaptığı çocuğun üzerinde sigara da söndürdüğü belirlendi.

Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerindeki binada yaşayanlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na, aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce anne Durkadın Bile A. ile üvey baba Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı. İşkence gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek, muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. Durkadın Sibel A. ile Ramazan Aydın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ramazan Aydın ise tutuklandı.  UZMANLAR DUYGULANDIİşkence gören çocuk ise Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle üvey babasının sürekli şiddet uyguladığı S.Y.A.'ya uzmanlar tarafından psikolojik destek veriliyor. Çok korktuğu için konuşmakta güçlük çektiği belirtilen S.Y.A., uzmanlara evine dönmek istemediğini belirterek, "Burada kalmak istiyorum, eve dönmek istemiyorum. Burada arkadaş edinmek istiyorum" dediği öğrenildi. Uzmanlar, destek verdiği çocukla konuşurken anlattıkları karşısında duygusal anlar yaşarken, büyük üzüntü duydular.ANNE TAKİBE ALINDIOlayın ardından Çerkezköy'de oturduğu binada, 'istenmeyen kişi' ilan edilen ve komşularının 'keşke sende tutuklansaydın' diye sert tepki gösterdiği anne Durkadın Sibel A., tutuklanan Ramazan Aydın'dan olan 1,5 yaşındaki oğlu ile evine kapandı. Davaya müdahil olacak Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, anne ile beraberindeki çocuğu da takibe aldı. Minik çocukla ilgili olumsuz bir durumun yaşanması halinde, bu çocuğun da devletin koruması altına alınması için girişim başlatılacak.Bu arada annenin ölen eşinden işkence gören S.Y.A.'ya ödenen aylık 1200 lira paranın da çocuğun yararına fayda sağlayacak şekilde aktarılması için girişimde bulunacak.Adli kontrol  şartıyla serbest bırakılan Durkadın Sibel A., ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Son dönemli ruhsal durumum iyi değil. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Son dövdüğünden haberim olmadı" dedi.ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SİGARA DA SÖNDÜRMÜŞ

Üvey oğluna işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan fabrika işçisi Ramazan Aydın'ın poliste yankesicilikten kaydı olduğu ortaya çıktı. Çocuğun vücudunda sigara da söndürdüğü belirlenen Aydın'ın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için çocuğu dövdüğünü söylediği öğrenildi. Çocuğu yaramazlık yaptığı için dışarıya çıkarmadığını belirten Aydın, "Sürekli yaramazlık yapıyordu o yüzden dövdüm. Hakkımdaki suçlamaları kabul ediyorum" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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