Üvey babasını vuran kişi tutuklandı

Üvey babasını vuran kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

17.08.2019 10:42
Üvey babasını vuran kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

15 Ağustos Perşembe günü Boyabat Yenimahalle Gogok Deresi Sokak'ta tartıştığı üvey babası Ramazan Bıyık'ı tüfekle yaralayan Serdar K., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

'Kasten adam yaralamak' suçundan Boyabat Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Boyabat Kapalı Cezaevine gönderildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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