Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı
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Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı

Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da emlakçı üvey babası İbrahim Aslan'ı (53) para meselesi yüzünden iş yerinde silahla vurarak öldüren Mustafa D (24)., tutuklandı.

ŞANLIURFA'da emlakçı üvey babası İbrahim Aslan'ı (53) para meselesi yüzünden iş yerinde silahla vurarak öldüren Mustafa D (24)., tutuklandı.

Güllübağ Mahallesi'nde emlakçılık yapan İbrahim Aslan, önceki gün iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, cinayeti emlakçının üvey oğlu Mustafa D'nin para meselesi nedeniyle işlediğini belirledi. Mustafa D, jandarmanın düzenlediği operasyonla, kırsal bir mahallede saklandığı evde yakalandı.

Mustaf D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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