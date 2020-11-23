Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: "Canıma tak etmişti"
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Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: "Canıma tak etmişti"

23.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:57
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç:

Sakarya'nın Erenler ilçesinde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Üvey babasını vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli, ifadesinde "Canıma tak etmişti" diyerek cinayeti üvey babasının yaptıklarına dayanamayıp işlediğini söyledi.

Olay, Erenler Yeşiltepe Mahallesi 1151. Sokak'ta 3 gün önce yaşanmıştı. 15 yaşındaki E.K, tartıştığı üvey babası 38 yaşındaki Mustafa Yavuz'u tabancayla vurup daha sonra polise teslim olmuştu. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeşiltepe'de lüks bir sitede işlenen cinayetin detayları da ortaya çıktı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan E.K., alınan güvenlik önlemleri altında savcılığa sevk edildi.

Şüpheli E.K., ifadesinde evde annesi, üvey kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşadıklarını anlattı. 4 kişilik aile arasında sürekli kavga yaşandığını söyleyen şüpheli, üvey babasının annesi ve kendisine yönelik rahatsız edici davranışlar sergilediğini belirtti. Evde sürekli olarak kavgaların çıktığını anlatan E.K., "Canıma tak etmişti" diyerek cinayeti üvey babasının yaptıklarına dayanamayıp işlediğini ifade etti.

(Azim Çelik/İHA)

Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: 'Canıma tak etmişti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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