Üvey babasını bıçaklamıştı, müebbet ve 12 yıl hapis cezası aldı
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Üvey babasını bıçaklamıştı, müebbet ve 12 yıl hapis cezası aldı

Üvey babasını bıçaklamıştı, müebbet ve 12 yıl hapis cezası aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de üvey babasını bıçakla yaralayan, olay yerinde bulunan babasının arkadaşını ise 16 bıçak darbesiyle öldüren sanık, öldürme suçundan müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de üvey babasını bıçakla yaralayan, olay yerinde bulunan babasının arkadaşını ise 16 bıçak darbesiyle öldüren sanık, öldürme suçundan müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Ekim 2020 tarihinde gece saatlerinde Kandıra Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet olduğu öne sürülen Hüseyin Ö. (19), üvey babası Erol Erdiz(41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Ö., üvey babası Erol Erdiz'i bıçakladı. Bu sırada yanlarında bulunan Erdiz'in arkadaşı Ümit Sanlı(41) da Hüseyin Ö. tarafından 16 kez bıçaklandı. 2 kişiyi bıçaklayan Hüseyin Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ümit Sanlı olay yerinde hayatını kaybederken Erol Erdiz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hem müebbet, hem 12 yıl hapis

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Hüseyin Ö'nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, müşteki Erol Erdiz ve sanık Hüseyin Ö. hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen Hüseyin Ö., önceki savunmalarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ö'nün Ümit Sanlı'yı öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına, Erol Erdiz'i öldürme kastı ile hareket ettiği ancak teşebbüste kaldığı gerekçesi ile 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Üvey babasını bıçaklamıştı, müebbet ve 12 yıl hapis cezası aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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