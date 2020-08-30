Üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü
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Üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü

Gaziantep'te bir kişi, üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü.

Üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü
30.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:00

Gaziantep'te bir kişi, üvey babasını 6 el ateş ederek öldürdü.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkis Mahallesi Arehli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. ile üvey oğlu Ferhat B. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ferhat B., silahla üvey babası Mehmet B.'ye 6 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 52 yaşındaki Mehmet B., Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Mehmet B. ile üvey oğlu Ferhat B.'nin çeşitli suç kayıtları olduğu öğrenilirken, polis olaydan sonra kaçan Ferhat B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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