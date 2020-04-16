Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'da üvey babası ve üvey kardeşini pompalı tüfekle yaralayan genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

16.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:39
Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'da üvey babası ve üvey kardeşini pompalı tüfekle yaralayan genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki B.D., üvey babası Muzaffer Y.(56) ve onun oğlu olan üvey kardeşi Dursun Y.'ye (35) pompalı tüfekle saldırarak yaraladı. Yaralanan Muzaffer Y., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu Dursun Y. ise yine ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Dursun Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba-oğul hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.D. ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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