Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
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Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında

Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 6 yaşındaki E.S.C.'nin, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı Turgay K.'nin cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü.

ANTALYA'da, 6 yaşındaki E.S.C.'nin, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı Turgay K.'nin cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü. Komşuları Şerife G.'nin, E.S.C.'nin olayı anlattığı arkadaşına ait ses kaydıyla polise başvurmasının ardından anne R.Ç. ile Turgay K. gözaltına alındı. E.S.C. devlet korumasına alınırken, kızının yalan söylediğini iddia eden R.Ç. polisteki ifadesinin ardından, Turgay K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kepez ilçesindeki bir sitede oturan E.S.C., arkadaşlarına, annesi R.Ç. ile dini nikahla birlikte yaşayan Turgay K.'nin 3 yıldır cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Küçük kızın arkadaşlarından biri, ailenin komşusu Şerife G.'ye yaşananları iletti. Bunun üzerine Şerife G., çocuğun söylediklerini ses kaydına alıp, polise gitti. Şerife G., Turgay K. ve R.Ç.'den şikayetçi oldu. Şerife G.'nin aldığı ses kaydında, E.S.C.'nin arkadaşı, şunları söyledi:  

"E.S.C., bana babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ağladığını, ancak yine de dayandığını söyledi. Bana, 'Polisi arayın, babamı şikayet edin' dedi. Sesini çıkardığı zaman babası dövüyormuş. Annesi tekstil işinde çalıştığı için tatil zamanlarında annesinin olmadığı zamanlarda bunu yapıyormuş. 2- 3 yaşından beri yapıyormuş."KÜÇÜK KIZ BENZER İFADE VERDİ, ANNESİ 'YALAN SÖYLÜYOR' DEDİŞikayet üzerine polis, Turgay K. ile R.Ç.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen E.S.C., Çocuk İzlem Merkezi'nde uzman gözetiminde, ses kaydında arkadaşına anlattığına benzer ifade verdi. R.Ç. polisteki ifadesinde, eşinin böyle bir şey yapmadığını, çocuğunun yalan söylediğini belirtti. R.Ç. ifadesinin ardından serbest kaldı.ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDITurgay K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.S.C., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.'BABAM BÖYLE YAPIYOR' DEMİŞ Yaklaşık 2 yıldır E.S.C.'nin emanet edildiği komşu Şerife G., çocuğun kendisinde kaldığı zaman içinde odasından uzun süre çıkmadığını belirterek, "Onu camdan takip etmeye başladım. Oyuncak bebekleri üst üste koyarak yanlış davranışlarda bulunduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun? Böyle oyunlar yanlış' dedim. O da 'Şerife Teyze aramızda kalsın, babam bana böyle böyle yapıyor' dedi" diye konuştu.'KIZI YAPTIKLARINI ANLATTI, ANNESİ YANINDAN KOVDU'Çocuğun annesine gidip olayı anlattığını da belirten Şerife G., "Annesi söylediklerimi kabul etmedi. Kocasının kızına 1 yaşından beri evladı gibi baktığını söyledi. Ben de kızına sahip çıkmasını söyledim. O da kocası ile konuşup bana haber vereceğini söylemişti. O sırada kızı geldi. Kıza annesinin yanında, başına gelenleri anlatmasını söyledim. Kız da babasının kendisine yaptığını anlatmaya başladı. Annesi o an kızını kovarak, odasına gitmesini istedi. Ben de susturmaması gerektiğini, kızının bir suçu olmadığını belirttim. Benden kimseye söylemememi istedi. 2 saat sonra beni aradı ve kocasının Kur'an üzerine yemin ederek böyle bir şey yapmadığını söylediğini haber verdi" diye konuştu.

R.Ç.'nin komşuları, ailenin 8 yaşındaki oğlunun da babaannesinin yanında kaldığını, ailenin 5 yıldır da aynı mahallede oturduğunu söyledi.


Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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