Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü
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Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü

Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü Küçük çocuğun cesedi 6 gün sonra mezarlıkta gömülü olarak bulundu Kayseri'de üvey baba 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra mahalle mezarlığına gömdü.

21.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:11

Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü

Küçük çocuğun cesedi 6 gün sonra mezarlıkta gömülü olarak bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de üvey baba 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra mahalle mezarlığına gömdü. Küçük çocuğun cesedi 6 gün sonra bulunurken kaçan baba aranıyor.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda üvey baba Harun Sezer yaklaşık iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi boğarak öldürdü. Cani baba boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü.

Çocuğun kayıp olduğu ihbarını alan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde anne Emel Öner, nikahsız yaşadığı Harun Sezer tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyerek gözyaşı döktü. Dün gece polis ekipleri evde ve evin bahçesinde küçük Alperen'in cesedini aradı ancak küçük çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında eve şerit çekilirken, anne Emel Öner Emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Firarda olan üvey baba Harun Sezer'in yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü

Kaynak: İHA

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