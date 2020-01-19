Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

19.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:51

Elazığ'da üvey ağabeyini tüfekle öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, dün Doğukent Mahallesi 94. sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.S.(39), tüfekle 61 yaşındaki üvey ağabeyi Paşa S.'nin evine giderek kapıyı çaldı. Ailesi İstanbul'da olduğu için evde yalnız bulunan ağabey Paşa S. kapıyı açtı. Bu sırada tüfeği doğrultan S.S., ağabeyini vurarak kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Paşa S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ağabeyin cansız bedeni cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şüpheli üvey kardeşin kimliğini güvenlik kamerasından tespit eden polis, yaya olarak kaçan şahsı kısa sürede yakaladı. Emniyette ifadesi alınan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA