Gelir İdaresi Başkanlığı, milyonlarca LPG'li araç kullanıcısını, işletmeleri ve akaryakıt istasyonlarını yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında süre uzatımına gittiğini açıkladı. Peki, UTTS uzatıldı mı?

UTTS NEDİR?

UTTS, akaryakıt satışlarında taşıtların plaka bilgilerinin pompa sistemine bağlı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara manuel giriş olmadan otomatik olarak aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Amaç; denetimi kolaylaştırmak, vergi kayıplarını önlemek ve kayıt dışı işlemleri engellemektir.

AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN YENİ TARİHLER

Benzin veya motorin dışındaki yakıtları (örneğin LPG) temin eden akaryakıt istasyonlarının:

• Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Taşıt İstasyon Modülü (TİM) cihazlarını pompa ünitelerine taktırmaları,

• Gerekli kayıt ve başvuruları tamamlamaları,

• Donanımların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla (YN ÖKC) entegrasyonunu sağlamaları

gerekmektedir. Bu işlemler için tanınan son tarih:

• Tüm işlemler için genel süre: 2 Haziran 2025

• Benzin veya motorin dışındaki yakıt türleri için pompa TTO montajı: 31 Aralık 2025

TAŞIT SAHİPLERİ VE MÜKELLEFLER İÇİN YENİ TARİHLER

İşletmelere dahil ya da kiralanmış şekilde kullanılan taşıt sahiplerinin:

• TTB (Taşıt Tanıma Birimi) taktırmaları,

• Gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini 2 Haziran 2025 tarihine kadar yapmaları,

• En geç 30 Haziran 2025'e kadar araçlarında TTB cihazını aktif kullanıma geçirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca;

• Birden fazla yakıt deposu olan veya LPG gibi farklı yakıtla çalışan taşıtlarda bu süre 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmıştır.

• Bireysel kullanımda olan ancak UTTS kullanan taşıtlar içinse, 1 Temmuz 2025 itibarıyla TTB taktırma zorunluluğu başlamaktadır.

BELGE DÜZENİ VE CEZAİ SONUÇLAR

UTTS kapsamında zorunluluk getirilen taşıtlarda yapılan yakıt alımlarında:

• Plaka bilgisi sistem üzerinden otomatik iletilmiyorsa,

• UTTS'ye uygun cihazdan fiş düzenlenmiyorsa,

• Ödeme fişi Gelir İdaresi'nin belirttiği teknik kriterleri karşılamıyorsa,

bu belgeler Vergi Usul Kanunu uyarınca geçersiz kabul edilecek. Bu da hem istasyonlar hem de taşıt sahipleri için cezai yaptırımlara neden olabilecek.

NE YAPILMALI?

Akaryakıt İstasyonları:

• TTO ve TİM cihazlarını temin edip kurmalı,

• YN ÖKC ile tam entegrasyon sağlamalı,

• UTTS sistemine geçiş yaparak resmi satışa başlamalıdır.

Taşıt Sahipleri:

• TTB cihazlarını araçlarına taktırmalı,

• UTTS'ye kayıt işlemlerini zamanında tamamlamalı,

• Akaryakıt alımlarını yalnızca UTTS kapsamında yapmalıdır.