Utt Kimdir? Kuruluş Hikayesi ve Faaliyetleri!
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Utt Kimdir? Kuruluş Hikayesi ve Faaliyetleri!

Wise.tv - Haberler | Ekonomi

UTT Kurucusu Recep Topçu, UTT firması hakkında konuştu.

UTT Kurucusu Recep Topçu, UTT firması hakkında konuştu.

UTT'nin başlığının Uluslararası Temsilcilik Ticaretten geldiğini, 1990 yılında iki ortak ile birlikte kurulduğunu söyledi. Türkiye'de teknik camlara talep olduğunu ve bu konuda ülkede üretim eksikliği olduğunu, firmanın bu eksikleri gidermek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Teknik camların gelişimlerini izleyerek tedarikçileri olduklarını söyledi. 90'lı yılların ortalarında Türkiye'de cam kullanılarak üretilen sobaların olduğunu, bu camları Türkiye'ye getirerek sobacılara şöminecilere tanıtarak ilerlediklerini ve günümüzde şöminelerde bu camların kullanıldığını ifade etti. Evlerde kullanılan fırınlarda da bu camların kullanıldığını, sonradan ilerleme kaydettiğini, döner ocaklarında da yapılmaya başlandığını, kanserojeni önlemek için gazla camın ısındığını ve dönerin piştiğini anlattı. Sonrasında atölye tuttuklarını, elemanlarını eğittiklerini, müşterilerinin istediği şekilde Türkiye'ye gönderdiklerini açıkladı.

Almanya'daki firmalarının dünyanın en eski teknik cam firmaları olduğunu ve bu sayede gittikçe geliştiklerini ifade etti. Bu camlarla 2009 yılından sonra Türkiye'de savunma sanayisine hizmet verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'de son yıllarda 'pelet' adı verilen yeni bir yakıt üretildiğini, bunun derneklerini kurduklarını, Türkiye'de peletli sobalar yapan çok sayıda firmalarının olduğunu söyledi. UTT'nin hem geçmişi tamamladığını hem de geleceği takip ettiğini, aynı zamanda müşterilerine bütün bilgileri hızlı bir şekilde aktardığını söyleyerek sözlerini noktaladı.

Utt Kimdir? Kuruluş Hikayesi ve Faaliyetleri!

Kaynak: Wise.tv

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