Utso İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi Verecek

UTSO, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükmünce tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar için zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni vermeye yetkili hale geldi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen 8 oda arasında yer alan UTSO MEYEM, inşaat sektöründeki 6 branşta (ahşap kalıpçı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, iskele kurma elemanı ) belgelendirme gerçekleştirecek. Söz konusu mesleki yeterlilik belgesi gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilere verilecek.

81 meslekte zorunlu hale gelen, Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda devlet hem çalışana hem de işverene önemli teşvikler vermekte. Sınav ücreti ve belgelendirme masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanırken, bu belgeye sahip çalışanları istihdam eden işverenlere 2020 yılına kadar önemli prim desteği sağlıyor. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi zorunlu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere her bir çalışan için 500 TL idari para cezası uygulanacak.

Akreditasyon ve yetkilendirme için yaptıkları çalışmaların 1,5 yıldır sürdüğünü belirten UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, "Oda olarak amacımız, öncelikle bulunması zorunlu meslekler kapsamında belgelendirme sürecimizi hızlandırmaktır. İlk olarak iş kazalarının çok yaşandığı, hatta ölümlü kazaların olduğu inşaat sektöründe belgelendirmeye başladık. Mesleki Yeterlilik Belgesinin, işveren ve çalışanlara olumlu katkıları var. Bu belge, mesleğini icra ederek geçimini sağlayanlar için işinin ehli olduklarına dair ispat niteliğinde olacak. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü arttıracaktır. Üyelerimiz, bu belgeyi çalışanlarına aldırmakla önemli teşviklerden yararlanacaklar, ceza almaktan kurtulacaklar. Hem de istihdam ve iş güvenliğine önemli katkı sağlayacaklar. Mesleki yeterlilik belgeleri özellikle iş sağlığı ve güvenliği noktasında önümüzdeki günlerde veya aylarda, ülkemizde iş kazalarının azalmasına sebep verecek, üretimde ve istihdamda verimliliğin artmasına ve ülkemizin küresel ekonomide ihtiyaç duyacağı nitelikli ve belgeli işgücünün temin edilmesine kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Odamız tarafından verilecek olan bu belgeler Avrupa'da da geçerli olacak." dedi. - UŞAK