Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
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Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

TCMB'nin, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, verilen izin kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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