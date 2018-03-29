Utkucan Çelik Loza Evleri'ni Anlattı: 50 Ay Sıfır Faiz

Loza Evleri ile markalı konut hamlesiniBağcılar-Merter bölgesinde taşımaya hazırlanan Güçlü İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Utkucan Çelik, projemlak'com'a özel açıklamalarda bulundu. Aile konseptini ön plana çıkarmak istedikleri için Loza Evleri'nde 1+1 dairelere yer vermediklerini ifade eden Çelik, 2+1 ve 3+1 daire büyüklüklerinin ise 113 ile 300 metrekare arasında değiştiğini ifade etti.

İşte Güçlü İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Utkucan Çelik'in projemlak.com'a özel olarak yaptığı o açıklamalar...

Loza Evleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Loza Evleri Bağcılar-Merter bölgesinde 7050 metrekare üzerine kurulu olan bir proje. Doğru ulaşım ve doğru lokasyon şartlarında iyi bir ekiple uygulamaya geçirdiğimiz bir çalışma. Loza Evleri 162 daireden oluşuyor. Toplamda 135 bin metrekare inşaat alanı var. Yaklaşık 6 dükkandan oluşuyor. İçinde sosyal tesisler ve özel daireleriyle birlikte bir proje ortaya çıkıyor. Daire büyüklükleri ise 113 ile 300 metrekare arasında değişiyor.

ÖZEL DAİRE KONSEPTİ

Daire büyüklükleri 1+1'den mi başlıyor?

Bizde 1+1 daireler yer almıyor. Çünkü projeye başlarken aile ortamına uygun bir proje olsun istedik. Bu yüzden 1+1'leri projeye koymadık. Loza Evleri'nde 2+1 ve 3+1 daireler var. Ancak 3+1 daireler 'Özel Daire' konseptiyle 300 metrekareye kadar çıkıyor. 2+1'ler ise 113 metrekareden başlıyor.

Peki metrekare fiyatları ne durumda?

Biz ilk projeye başladığımızda 4000 lira civarındaydı. Şuan ise 5000 ile 5500 lira arasında değişiyor.

Projenin yüzde kaçını sattınız?

Yüzde 70'i satıldı şuanda.

YÜZDE 35'LİK PRİM

Bu projenin ne kadar prim kazandıracağını düşünüyorsunuz?

İlk başta 4000 liradan başladık satışlara. Hatta ön lansman döneminde fiyatlarımız 3900 lira civarındaydı. Şuan 5000'lere kadar çıktı. Bu da yüzde 25'lik bir artış demek. İnşaatın bitmesinden yaklaşık 3 ay var. Bu dönemde yüzde 10 kadar daha bir artış düşünüyoruz. Bu da toplamda yüzde 35'lik bir artışa tekabül ediyor.

Konut kredisi faiz oranları son 8 yılın zirvesinde ve bu talebi oldukça olumsuz etkiliyor. Bunu nasıl aşmaya çalışıyorsunuz?

Biz müşterilerimize iki seçenek sunuyoruz. Müşterilerimizi ya firma bünyesindeki taksitlendirmeye ya da özel bankayla yaptığımız anlamamıza yönlendiriyoruz. Bu nedenle faiz artışı müşterilerimize yansımıyor. Çünkü biz 50 ay sıfır faiz kampanyasıyla satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. O yüzden faizlerin artması fiyatlarımıza yansımıyor. Bu da bizi avantajlı bir proje haline getiriyor.

2018 yılı konut sektörü açısından nasıl bir yıl oluyor?

TÜİK rakamları yeni açıklandı. Konut satışlarında geçen seneye göre bir artış var. Devlet teşviği sayesinde artık insanlar daha rahat ev alabilir hale geliyor. Çünkü projeler daha büyük bir rekabet içine girdi. Kalite artıyor. Bu nedenle konut satışlarının daha da artacağını düşünüyorum.

YENİ PROJELER YOLDA...

Güçlü İnşaat'ın bu yıl ki yeni projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Güçlü İnşaat 2018 yılında konut sektöründe 400 milyon liralık bir yatırım düşünüyoruz. Çünkü Güçlü, hem altyapı, hem de konut sekttöründe faaliyet gösteriyor. Biz Levent ve Ataşehir bölgesinde 3. ve 2. etap olarak düşündüğümüz projelerle birlikte bir de Gayrettepe'de bir proje düşünüyoruz.

Konut üretiminde İstanbul dışına çıkmayı düşünüyor musunuz?

Şuan hali hazırda Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da büyük bir arsa satın aldık. Orada konut sektörüne girmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız sürüyor.

Türkiye'de İstanbul'un dışında bir noktada proje düşünüyor musunuz?

3-4 sene sonra İstanbul'da belli bir sayıya ulaşmamızın ardından böyle bir hedefimiz var. Bu alanda Bodrum ve İzmir'i düşünüyoruz.

Yurt dışındaki faaliyetlerinizi biraz daha açabilir misiniz?

Biz 2006'dan bu yana Kazakistan'da faaliyet gösteriyoruz. 2006 yılında ilk kez Kazakistan'a gittik. Almaata, Çimkent ve Astana'da konut projeleri yaptık. Özellikle Çimkent'te çok büyük bir proje gerçekleştirdik. ikinci büyük projemiz Almaata'da oldu. Astana dışındaki projelerimiz hep konut üzerineydi. Oradaki projelerimizi bitirdik. Ama Kazakistan'da yeni çalışmalar yapmak istiyoruz.

Bir de altyapı çalışmalarınız var galiba. Orada ne durumdasınız?

Güçlü firması büyük konutlar yapıyor. Önceden de konut projeleri yaptık ama bizim varlığımız şuanda yüzde 80 olarak altyapıya dayanıyor. Bunu yüzde 50 altyapı, yüzde 50 konut şekline getirmek istiyoruz. Şuanda elimizde tünel, yol, kara boru hattı, deniz dejarj işi ve AVM gibi projeler var. Bunlar hep İstanbul, Çorlu Trabzon ve Konya gibi şehirlerde yaptığımız projeler.

KONUT ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Konut almak isteyen vatandaşlara neler tavsiye edersiniz?

Konut almak isteyenlere tavsiyem şu; aldıkları evi yapan firmanın geçmişini iyi araştırsınlar. Firmanın yaptığı konutun kalitesinin; kullanılan malzemeden tutun işçiliğe kadar iyi olması gerekiyor. Vatandaşların bunlara dikkat etmesi gerekiyor.

Loza Evleri projesine tekrar dönecek olursak teslimler ne zaman yapılacak?

Loza Evleri'nin yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. 2018 Haziran sonunda teslim etmeyi planlıyoruz.

Peki projenin lokasyonundan da biraz söz edebilir misiniz?

Loza Evleri'nin tam 50 metre yanında tramvay durağı var. 600 metre ileride metro durağı, hemen karşısında ilk okul ve anaokulu yer alıyor. Hemen altınızda Bağcılar Araştırma Hastanesi var. Karakol, AVM hepsi 500 metrelik bir çember içinde yer alıyor. Hiçbir yere yürümeden bütün bu sosyal olanaklar projenin bitişiğinde yer alıyor.

Projeyle ilgili son olarak eklemek istediğiniz sözler neler?

Loza Evleri bulunduğu bölge ve çevresindeki sosyal faydalar sayesinde orada yaşayacak kişilere büyük avantajlar sağlayacak. Loza Evleri yapıldığı bölgedeki tek markalı konut projesi. Bölgede en yüksek kalitedeki konut projesini uygulamaya geçiriyoruz.

Sümeyra KIRCA -projemlak.com