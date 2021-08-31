Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı
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Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı

Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran, VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi.

Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran, VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtilerek, "Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Fatih Karagümrük Kulübü de Utku Yuvakuran'ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı - Haberler Spor
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