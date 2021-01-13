UTİB Başkanı Engin: Tekstil sektöründe Ar-Ge ve Ur-Ge'ye, yeni teknolojilere odaklanmak şart

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün vazgeçilmez bir hazine olduğunu, bu nedenle Ar-Ge ve Ur-Ge'ye, yeni teknolojilere odaklanmak gerektiğini belirtti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün vazgeçilmez bir hazine olduğunu, bu nedenle Ar-Ge ve Ur-Ge'ye, yeni teknolojilere odaklanmak gerektiğini belirtti.

Engin, Virtual Hometex Turkey 2021 organizasyonunun çevrim içi oturumunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen ihracat rakamlarının tekstil sektörünün potansiyelini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin ve tekstil sektörünün süreci başarıyla yürüttüğünü dile getiren Engin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tekstil sektörü, pazar çeşitlendirmesini son derece başarılı şekilde gerçekleştirdi. Hem tekstil hem de hazır giyim sektörlerinin dış ticaretinde canlılığın devam edeceği konusunda hemfikiriz. Yeni normalde bunun devamlılığını sağlamak için yapacağımız sanal ve hibrit etkinliklerin öneminin hepimiz farkındayız. UTİB olarak, tüm çalışmalarımızı hız kesmeden sektörümüzün sürdürülebilir üretimi ve ihracatı için gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İhracatımızın gelişmesi için bu döneme kadar fiziki olarak yapmış olduğumuz fuar katılımları, eğitim seminerleri, Ur-Ge projeleri, ticaret ve alım heyetleri gibi faaliyetlerimizin hiçbirini iptal etmeden, dijital ortamda sürdürüyoruz."

Engin, tekstil sektörünün geleceği için tasarımcıların ve girişimcilerin sektöre katılmalarını önemsediklerini ve bu konuda önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nı "Master Class" adıyla uzun soluklu, eğitim ve mentörlüğün ön planda olduğu bir etkinlik olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Engin, "Özellikle akıllı ve teknik tekstiller, sürdürülebilirlik ve yapay zeka alanlarında aldığımız projeler, geleceğe dair bizleri çok umutlandırıyor." dedi.

Son çeyrek yüzyılda geri dönüştürülebilir malzemelerle kaynakların daha etkin kullanılabilmesine imkan veren sürdürülebilir üretim sürecine geçişin önemli olduğunu belirten Pınar Taşdelen Engin, "Değişimi yakından takip etmek ve en kısa sürede yakalayabilmek amacıyla 22 firma ile 'Ekolojik Tekstiller' Ur-Ge projesini devam ettiriyoruz. Ticaret heyetleri ve fuarlara da dijital ortamda devam ediyoruz. Firmalar, hedef pazarlara seyahatlerin zor olduğu bu dönemde bu çalışmalardan oldukça memnun." diye konuştu.

"En fazla ihracat Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Hollanda ve İtalya'ya yapıldı"

Engin, Türkiye'nin, özellikle ev ve mekan tekstilleri denildiğinde dünya pazarlarında akla ilk gelen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ev ve mekan tekstilleri sektörünün artık üretimden tanıtıma, tasarımdan pazarlamaya tüm alanlarda dünyadaki en yüksek kaliteyi sunduğunu vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"2020 yılı sonu itibarıyla 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ev ve mekan tekstili sektörü, toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 65 milyar dolar olan dünya mekan tekstilleri pazarından yüzde 4 pay almaktadır. Bu, bizim için çok önemli bir oran. Türkiye'nin diğer büyük ihracatçı sektörleriyle kıyaslandığında dünya pazar payı açısından ülkemizdeki lider sektörlerden biri. Sektörün 2020 yılı kilogram başına ortalama ihracat değeri de 7,6 dolar."

Engin, 2020 yılında tekstil sektöründe en fazla ihracatın sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Hollanda ve İtalya'ya yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin Avrupa genelinde yatırım, istihdam ve girişimcilik bakımından tekstil sektöründe lider konumda olduğunu dile getiren Engin, şunları ifade etti:

"Ar-Ge ve Ur-Ge'ye, yeni teknolojilere odaklanmaya devam etmemiz şart. AB, tekstili anahtar sektörlerden biri olarak görüyor ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam etmek istiyor. Bizim için de tekstil sektörü, vazgeçilmez bir hazine. 1 yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veriyor. Bunu etkin bir şekilde değerlendirmeye devam etmeliyiz. Aralık ayında tekstil sektörümüzde Türkiye'de yüzde 28 ihracat artışı yakaladık. Yeni yıla girerken hepimize moral olan bu ivme, tüm şartlara rağmen ülkemizin 170 milyar dolara yaklaşan ihracat potansiyelinin daha da üstüne çıkabileceğimize dair inancımızı güçlendirdi. Yeni rekabet şartlarında, tecrübeli yöneticilerimiz ve nitelikli çalışanlarımızla çalışmaya her daim hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz