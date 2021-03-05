UTİB Başkanı Engin, "Döngüsel Ekonomi Haftası" panelinde tekstilde çevreci üretimi anlattı Açıklaması

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstil sektörünün hızla çevreci üretime odaklandığını, sürdürülebilir üretim süreciyle dünya pazarında fark oluşturacaklarını belirtti.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Dcube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Dünya Gazetesi iş birliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Döngüsel Ekonomi Haftası" panelinde, "Avrupa Birliği (AB) Döngüsel Ekonomi Eylem Planı"nda belirlenen öncelikli sektörler ele alındı.

Engin, Türk tekstil sektörünün değerlendirildiği oturumda, Avrupa Komisyonu tarafından 2019 sonunda kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı AB mevzuatında 2050'ye kadar iklim nötrlüğüne ilişkin uzun vadeli hedefler belirlendiğini ifade etti.

Mevzuatta, sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar 1990'daki seviyelere göre yüzde 50-55 oranında azaltması yönündeki amaçların ortaya konulduğunu belirten Engin, "Bu anlaşma, AB'yi, kaynakları daha verimli kullanan rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor. Avrupa ile ticari ilişkileri olan herkesi etkileyecek bir mutabakat. Dolayısıyla Türk tekstil sektörünün yöneticileri olarak biz de bu dönüşüm sürecini yakından takip ediyoruz." bilgisini verdi.

Engin, UTİB'in çevreci üretime her geçen gün daha fazla adapte olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"UTİB ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurduğumuz Bursa Teknoloji ve Koordinasyon Ar-Ge Merkezinde, özellikle çevreci üretim konusuna odaklanan eğitimler düzenliyoruz. Çevresel hassasiyet, doğal liflerin yetiştirilme süreçleri ve sentetik ürünlerin üretim emisyonları gibi birçok konuda firmaları bilinçlendiriyoruz. Ekolojik tekstil konusunda Ur-Ge projesi devam ediyor. Amacımız, ekolojik verimlilik ilkesiyle doğru kaynak ve enerji kullanımını sağlayarak, daha çevre dostu ve sürdürülebilir üretim sürecini en kısa sürede yakalayabilmek. Projede yer alan 22 firmanın bu alanlarındaki yeterlilik ve kapasitelerini ölçerek, sektörün genel ihtiyaçlarına olacak katkılarını analiz ediyoruz. Türk tekstil sektörü, hızla çevreci üretime odaklandı. Sürdürülebilir üretim süreciyle dünya pazarında fark oluşturacağız."

Panelde, UTİB Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve Circle Economy Sürdürülebilir Tekstil Program Müdürü Jade Wilting de konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz