HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

UTESAV'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin alt kuruluşu olan Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Başkanı Mehmet Develioğlu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

UTESAV'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
27.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:38

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin alt kuruluşu olan Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Başkanı Mehmet Develioğlu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Develioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hacı Bayram Veli Camisi'nde geçen cuma günü temsili cuma namazı kıldıran Erbaş'ın, hutbesinin bir bölümünde İslam'da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlatarak, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım." çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Erbaş'ın ayrıca eşcinsellik, zina, gayrımeşru hayat ve her türlü fuhşiyatın toplumlarda çeşitli sorunlara yol açtığına değindiğini ve "Geliniz bu tu¨r ko¨tu¨lu¨klerden insanları korumak ic¸in birlikte mu¨cadele edelim." ifadelerini kullanarak erdemli bir öğütte bulunduğunu aktaran Develioğlu, bunun üzerine Ankara İnsan Hakları Derneğinin, Erbas¸ hakkında LGBT'lilere yo¨nelik nefret so¨yleminde bulundugˆu iddiasıyla suc¸ duyurusunda bulunduğunu ve go¨revden alınması c¸agˆrısı yaptığını anlattı.

Mehmet Develioğlu, "Ankara Barosu yaptığı basın açıklamasında Erbaş nezdinde İslam'ı ve hükümlerini çağ dışı olarak nitelendirmiş, sahip olduğumuz değerlere saygısızca ağır ithamlarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Allah'ın bütün canlıların erkekli-dişili çiftler halinde yaratıldığını Kur'an-ı Kerim'de haber verdiğini ve insan soyunun devamlılığının sağlanmasındaki hikmetin de bu olduğunu bildirdiğini aktaran Develioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Lut kavminin durumu, yine Rabb'imiz tarafından hikmetle öğüt almamız için bizlere iletilmiş ve göstermiştir ki, herhangi bir toplumda değer ölçülerinin altüst olması cinsel sapkınlık gibi birtakım psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına ve toplum içinde yayılmasına yol açar. Bu, insan fıtratı ve toplum değerlerine savaş açan bir nitelikte olduğu için yayıldığı toplumlarda adeta toprağın verimini alır gibi toplumları fesada sürükleyecek ve nesli çürütecek bir yapıya sahiptir. Bu özelliği itibarıyla da ahlak kavramıyla taban tabana zıtlık içindedir."

Son dönemlerde sadece Türkiye'de değil dünyada da fıtrat dışı eğilimler artmış ve bu durumu benimseyip fıtratlarına savaş açmış olan insanlar bütün çirkeflikleriyle her seferinde İslam'a ve Müslümanlara saldırmaya devam etmişlerdir. Durumlarını normalleştirmek ve yaygınlaştırmak için diziler, filmler ve reklamlarla 'nefret karşısında sevgi kazanacak' naraları atarak hayatlarımızın içine kadar girmişleridir. 2011'den beri gündemimizde olan ve son zamanlarda daha da hissettirilen İstanbul Sözleşmesi de kültür, örf, adet ve geleneklerimize yanlı bakışıyla cinsel yönelim ve kimlik kavramlarını meşrulaştırmasıyla, Rabb'imizin emrettiği şekilde eşler arasındaki arabuluculuğu yasaklamasıyla ve en önemlisi aile kavramımızı temelinden sarsmasıyla İslam'a ve Müslümanlara savaş açmış bu kesimin söylemlerine çanak tutmaktadır. Bunun Türkiye'de en çok, toplumu fesada sürükleyen kesimler tarafından savunulduğu görülmektedir."

UTESAV olarak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı desteklediklerini belirten Develioğlu, "Hiçbir Müslüman'ın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrımeşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadığını ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu Ekonomi
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı Ekonomi
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Ekonomi
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Ekonomi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor Ekonomi
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: UTESAV'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 20:05:43. #1.15#
title