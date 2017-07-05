Utb Başkanı Sezer Açıklaması

Uşak Ticaret Borsası (UTB) Başkanı Mustafa Sezer, gümrük vergilerinde yapılan düzenlemenin yerli üreticiyi korumaya devam edici olduğunu bildirdi.



UTB Başkanı Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, hükumetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, enflasyonu kontrol altında tutma gayesi ile gümrük vergilerinde düzenleme çalışmasının geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdiğini ifade etti.



Yapılan düzenlemenin kafaları karıştırmaması gerektiğini vurgulayan Sezer, daha önce ithal ürünlere uygulanan yüzde 100 ile yüzde 135 arasında değişen gümrük vergilerinin yapılan düzenleme ile yüzde 25 ile yüzde 45 arasında revize edildiğini hatırlattı.



Sezer, "Sektör temsilcileri arasında ve özellikle sosyal medyada kafa karıştıran, hatta tüccar ve çiftçiyi endişeye sevk eden bazı bilgi kalabalıklığı var. Yapılan düzenleme yerli üretici korumaya devam edici boyutta olup, anormal fiyat artışlarında ithal ürünleri devreye alarak yerli tüketiciyi yüksek fiyat artışlarından korumaya yönelik." ifadelerini kullandı.



Çukurova, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesinde hububat hasadının başladığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:



"Arpa 0,85 -0,84 kuruş, buğday 0,90 kuruş ile 1 lira arasında işlem görüyor. Her yıl alım satım kapasitesi ne ise bu yıl da aynı hacim de seyretmektedir. İthal arpa CIF TR Liman teslimi 175 -200 dolar, ithal buğday ise aynı limanlar teslimi 230-275 dolar civarında seyretmekte olup, arpa da yüzde 35 buğdayda ise yüzde 45 gümrük vergisi ilave ettiğimizde iç piyasa fiyatlarının üzerinde kaldığı gözlemliyoruz. İç piyasada kuraklık, verim kaybı, üretim eksikliği gibi mücbir sebeplerle rekolte noksanlığına bağlı fiyat artışları olduğunda ithal ürün fiyatları daha rantabl hale gelebileceğinden böyle bir düzenleme ye gidilmiştir. Yapılan düzenleme bir nevi oto kontrol (check - balanse) görevi görecektir. Önemli bir ayrıntı ise, arpa ve mısır ürünlerinde 200 dolar altında ithale müsaade edilmeyecektir. Tüccar ve sanayicinin ileriyi görebilmesi, stok, üretim ve satış stratejisi yapabilmesi için yeni düzenleme büyük bir avantaj sağlayacaktır."