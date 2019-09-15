Utaş uşakspor: 2-2

STAT: Yeni Atatürk Sakarya HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Ersin Erbay (xx), Tolga Özcan (xx)SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk (xx), Ali Fırat (xx), Berkay Can (xxx), Ferit (xxx), Serkan (xx) (Dk. 65 Aydın xx), Taşkın (xx), Okan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Nuri Fatih (xxx), Abdülaziz (xx), Yaser (xx) (Dk.

15.09.2019 22:06
Utaş uşakspor: 2-2

STAT: Yeni Atatürk Sakarya 
HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Ersin Erbay (xx), Tolga Özcan (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk (xx), Ali Fırat (xx), Berkay Can (xxx), Ferit (xxx), Serkan (xx) (Dk. 65 Aydın xx), Taşkın (xx), Okan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Nuri Fatih (xxx), Abdülaziz (xx), Yaser (xx) (Dk. 68 Denis xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Oğuzhan (xx), Berkay (xxx), Ali (xx), Emre (x) (Dk. 41 Erdi xx), Özer Ozan (xx) (Dk. 55 İbrahim xx), Kadir (xxx), Seçkin (xxx) Mehmet (xx) (Dk. 72 Berat xx), Alpay (xxx), Selim (xx) 
GOLLER: Dk. 49 Furkan, Dk. 90 Ferit (Sakaryaspor) - Dk. 19 Berkay, Dk. 55 Alpa (Uşakspor)
SAR KARTLAR: Ferit (Sakaryaspor) - Alpay, Erdi, Mehmet, Ali, Ersin (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor sahasında Utaş Uşakspor ile 2-2 berabere kaldı.

 


Kaynak: DHA
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