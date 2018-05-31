Utaş Uşak Takviye Yaptı
TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra transferde sessiz kalan Utaş Uşakspor'un Sivas Belediyespor'dan stoper Nuri Melih Mursal'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi.
TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra transferde sessiz kalan Utaş Uşakspor'un Sivas Belediyespor'dan stoper Nuri Melih Mursal'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi.
Sivas temsilcisinin altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon takımıyla TFF 2'nci Lig'de Play-Off oynadı. Uşakspor, daha önce iç transferde Selçuk Yıldırım ve İbrahim Kongur'la yollarını ayırdığını duyurmuştu. - Uşak
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