Utaş Uşak Takviye Yaptı

TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra transferde sessiz kalan Utaş Uşakspor'un Sivas Belediyespor'dan stoper Nuri Melih Mursal'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Utaş Uşak Takviye Yaptı

TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra transferde sessiz kalan Utaş Uşakspor'un Sivas Belediyespor'dan stoper Nuri Melih Mursal'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. 

Sivas temsilcisinin altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon takımıyla TFF 2'nci Lig'de Play-Off oynadı. Uşakspor, daha önce iç transferde Selçuk Yıldırım ve İbrahim Kongur'la yollarını ayırdığını duyurmuştu. - Uşak

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.