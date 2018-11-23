Utanç Okulunda Kan Donduran Görüntülerle İlgili Bakanlık Soruşturma Başlattı

Ankara'da bir kreşte, ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Küçük çocuğa kötü muamelede bulunan öğretmen ise görevden uzaklaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

VİCDANSIZ BAKICI KAMERAYA YAKALANDI

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

MİNİK ÇOCUĞU NEFESSİZ BIRAKTI

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde, çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran bakıcı yer alıyor.

TEPKİ YAĞDI

Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, bakıcı tepki yağmuruna tutuldu.

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu olaydan sonra çocuğa kötü muamelede bulunan öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.