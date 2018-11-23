Utanç Okulunda Kan Donduran Görüntülerle İlgili Bakanlık Soruşturma Başlattı
Ankara'da bir kreşte, ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Bakıcı tepki yağmuruna tutulurken, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da bir kreşte, ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Küçük çocuğa kötü muamelede bulunan öğretmen ise görevden uzaklaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
VİCDANSIZ BAKICI KAMERAYA YAKALANDI
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.
MİNİK ÇOCUĞU NEFESSİZ BIRAKTI
Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde, çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran bakıcı yer alıyor.
TEPKİ YAĞDI
Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, bakıcı tepki yağmuruna tutuldu.
ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Söz konusu olaydan sonra çocuğa kötü muamelede bulunan öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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küçücük çocuk ya oğlum vazo kırdı diye eline bitane yapıştırdım bir hafta boyunca yüz ifadesi gözümün önünde gitme di ciğerim sızladı . . çocuklar melek günahsız.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İŞKENCE DEN EN ÜST CEZA VERİLSİN ŞEREFSİZE. O ÇOCUKTA BIRAKTIĞI TRANVA ETKİSİ NEDİR TAHMİN EDEN VAR MI?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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her şey ortada iken neden uzaklaştırılıyor ki. Ya butür insanları kanalizasyon çukuruna atın da artık bi huzur bulalım. Sabahtan beri beddua ediyorum. Atın bu kadını neyi soruşturacaksınız. Hatta alnının ortasına damga vurunda herkes suratına tükürsün yaa. Vay arkadaş bıktık usandık bunlardanCevap Yaz Yayından Kaldır
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çocuklarınızı mutlaka dinleyin, gün içinde okuldaki olayları anlattırın. ayrıntılara dikkat edin. uzaktan takip edin, gözetin. o kreşlere yurtlara okullara doldurdukları sözde bakıcı kılıklı insan müsveddelerinde ne eğitim var ne görgü. hepsi cahil cühela takımı. ya birilerinin adamı ya yandaşı. artık ülkede liyakat eğitim falan önemli değil. taraf san yerleşirsin her yere.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cumanın hürmetine Allahın gazabı üstüne olsun pislik mahlukattttttttttttttttCevap Yaz Yayından Kaldır