Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı gerçekleşecek. Peki, Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

UTAH JAZZ - PHILADELPHIA 76ERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı Phoenix'da Talking Stick Resort Arena'da oynanacak. Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, D-Smart 72 ve Tivibu 75 kanallarında yayınlanacak.

UTAH JAZZ - PHILADELPHIA 76ERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 16 Şubat Salı günü oynanacak Utah Jazz - Philadelphia 76ers maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.