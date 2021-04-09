Utah Jazz evinde Portland Trail Blazers'ı mağlup etti
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Utah Jazz evinde Portland Trail Blazers'ı mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Utah Jazz evinde Portland Trail Blazers'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'ı 122-103 mağlup etti.

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'ı 122-103 mağlup etti. Ersan 2 dakika parkede kaldı ve 3 sayı ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz Vivint Arena'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 122-103'lük skorla mağlup ederek 39. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 2 dakika süre aldı ve 3 sayı ile oynadı. Donovan Mitchell 37 sayı, 5 ribaund ve Rudy Gobert 18 sayı, 20 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Portland'da ise Damian Lillard 23 sayı, 6 asist ve C.J. McCollum 19 sayı, 3 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Miami Heat: 110 - Los Angeles Lakers: 104

Toronto Raptors: 113 - Chicago Bulls: 122

Oklahoma City Thunder: 102 - Cleveland Cavaliers: 129

Dallas Mavericks: 116 - Milwaukee Bucks: 101

Los Angeles Clippers: 113 - Phoenix Suns: 103

Utah Jazz: 122 - Portland Trail Blazers: 103

Sacramento Kings: 101 - Detroit Pistons: 113 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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