Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti
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Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup etti.

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup etti. Ersan 11 dakika süre aldı ve 2 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup ederek 41. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 11 dakika parkede kaldı ve 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda Bojan Bogdanovic 23 sayı, 7 ribaund ve Donovan Mitchell da 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 34. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Luguentz Dort'un 42 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Minnesota Timberwolves: 97 - Brooklyn Nets: 127

Toronto Raptors: 103 - Atlanta Hawks: 108

Indiana Pacers: 115 - Los Angeles Clippers: 126

Charlotte Hornets: 93 - Los Angeles Lakers: 101

Utah Jazz: 106 - Oklahoma City Thunder: 96

Portland Trail Blazers: 115 - Boston Celtics: 116

Phoenix Suns: 106 - Miami Heat: 86 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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